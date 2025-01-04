Власти Дании обновили королевский герб

Фото: kongehuset.dk

Власти Дании решили обновить королевский герб страны. Обновленный дизайн был представлен на сайте датского королевского дома.

В новом оформлении с герба убрали три короны, объяснив это тем, что они "больше не актуальны". Помимо этого, крест Даннеброга был заменен на изогнутый.

Обновленный вариант герба учредили королевским постановлением в декабре 2024 года. Согласно заявлению властей, изменения должны отражать содружество и учитывать историю страны и геральдические традиции.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что в стране могут поменять государственный герб, поскольку в нынешнем можно увидеть эклектику и признаки советской эпохи.

По его словам, в вопросах смены государственного герба нужно учитывать заявления профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодежи. Последние, указал Токаев, называют нынешний герб слишком сложным для восприятия.