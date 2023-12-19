Дания подписала соглашение с США о двустороннем военном сотрудничестве

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Копенгаген подписал с Вашингтоном соглашение о двустороннем военном сотрудничестве. Об этом рассказала глава правительства Дании Метте Фредериксен в рамках пресс-конференции, которую показал телеканал ТV2.

"США и НАТО являются гарантами безопасности Дании, так было со времен Второй мировой войны, так будет и в будущем. <...> Соглашение ознаменовывает новый прорыв. Это означает, что американские солдаты и техника могут постоянно находиться на датской земле", – объяснила она.

Ранее аналогичное соглашение с США подписала Финляндия. В связи с этим финского посла в Москве вызвали в МИД РФ. Дипломата предупредили, что Россия не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО на российской границе, которое угрожает безопасности РФ. Кроме того, в ведомстве пообещали, что РФ примет необходимые меры для противодействия "агрессивным решениям Финляндии и ее натовских союзников".

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия сожалеет из-за появившейся угрозы со стороны Финляндии. По его мнению, решение о подписании соглашения усилит напряженность между странами.



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