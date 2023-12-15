Оборонное соглашение Финляндии с США будет представлять угрозу для РФ – Песков

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Россия сожалеет из-за появившейся угрозы со стороны Финляндии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя подписание Хельсинки оборонного соглашения с Вашингтоном.

По его мнению, это решение усилит напряженность между Россией и Финляндией. Песков отметил, что сейчас, для РФ будет представлять угрозу то, что военная инфраструктура НАТО будет заходить внутрь Финляндии.

"Мы можем только сожалеть в этой связи, потому что у нас с Финляндией были прекрасные отношения и никто никому не угрожал, не было никаких проблем, никаких претензий друг к другу, никто не ущемлял интересы друг друга, было взаимное уважение и так далее", – сказал представитель Кремля.

4 апреля 2023 года Финляндия стала частью НАТО. Государство добивалось этого еще с лета прошлого года. Спустя почти год страна стала 31-м членом Альянса.

Некоторые эксперты считают, что вступление в НАТО сулит Финляндии серьезные проблемы в будущем, поскольку это произошло не по идеологическим причинам, а из-за якобы растущей угрозы со стороны РФ.