Эрдоган назвал недостаточными шаги Швеции для членства в НАТО

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал недостаточными шаги Швеции для ратификации ее членства в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Турецкий лидер заявил, что Анкара все еще видит террористов, которые гуляют по улицам Стокгольма, и Швеция должна до конца выполнить свои обещания по борьбе с терроризмом. Эрдоган сообщил, что предложение Швеции о вступлении в НАТО будет рассмотрено турецким парламентом, и именно оно будет определяющим.

"Это часть повестки дня Великого национального собрания. Парламент будет оценивать ситуацию в рамках своего календаря. Это предложение будет вынесено на голосование депутатов", – заявил он.

По словам Эрдогана, Швеция должна выполнить свои обещания, и прекратить демонстрации и акции группировок, признанных в Турции террористическими. Он отметил, что турецкому народу "будет важно увидеть, что это действительно происходит".

В июле 2023 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Эрдоган пообещал как можно скорее передать заявку Швеции на вступление в НАТО на ратификацию в парламент Турции.

В свою очередь, президент США Джо Байден поприветствовал решение Анкары на прием Швеции в состав Североатлантического альянса в кратчайшие сроки. Он заявил, что готов работать с президентом Турции над укреплением обороны и сдерживания в Евро-Атлантическом регионе.



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