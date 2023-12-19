Путин заявил, что активность НАТО резко выросла

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Активность НАТО резко выросла, к российским границам переброшены значительные силы из Америки. Об этом заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

По его словам, к российским границам переброшена авиатехника, увеличилась численность войск Альянса в Восточной и Центральной Европе. Кроме Финляндии, в будущем планируется вступление в НАТО Швеции, что означает очередной этап приближения Альянса к границам РФ, добавил Путин.

Также российский президент напомнил, что Запад обещал не расширять НАТО на восток. Однако, по его словам, они "врут беззастенчиво и на каждом шагу".

"Все мы хорошо знаем, в 1991 году обещали (Михаилу. – Прим. ред.) Горбачеву: "Нет-нет, ни дюйма на восток". Ну вот, пожалуйста, такие вот партнеры. Врут беззастенчиво просто на каждом шагу", – подытожил Путин.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что Россия не собирается атаковать страны Альянса. Он уверен, что западные страны сами делают из Москвы противника, также это они прервали с РФ отношения.

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