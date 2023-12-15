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Россия – единственная страна в мире, которая может бросить вызов коллективному Западу. С таким заявлением выступил бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский в интервью Hlavný dennik.

"Они не могут победить Россию. Русские умеют воевать", – заявил он.

Словацкий политик выразил уверенность, что после провала США на Украине доллар потеряет ценность и статус мировой валюты. Чарногурский также предрек экономический упадок в США и развал НАТО.

Он отметил, что Россия начала проведение спецоперации на Украине в ответ на шаги НАТО и прямую угрозу национальной безопасности. Политик подчеркнул, что несмотря на то, что на Западе говорят о начале СВО "без причины", на самом деле западные страны грубо нарушили обещание Москве об отказе от расширения Североатлантического альянса на восток.

Ранее сенатор-демократ от штата Огайо Шеррод Браун заявил, что НАТО будет вынуждено заняться конфликтом на Украине в случае, если ВСУ потерпят поражение. Это произойдет в случае, если Украина перестанет получать поддержку Америки и начнет терять территории, сказал он.





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