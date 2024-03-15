Токаев допустил возможность смены герба Казахстана

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В Казахстане могут поменять государственный герб, поскольку в нынешнем можно увидеть эклектику и признаки советской эпохи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова президента страны Касым-Жомарта Токаева.

По его словам, в вопросах смены государственного герба нужно учитывать заявления профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодежи. Последние, указал Токаев, называют нынешний герб слишком сложным для восприятия.

Токаев добавил, что на эмблеме можно заметить эклектику и символы времен, когда Казахстан был частью СССР. Если общественность даст согласие на смену герба, то власти смогут сформировать спецкомиссию, уточнил президент. Специалисты изучат все тонкости и организуют общественную дискуссию.

Уже после этих мероприятий, продолжил Токаев, можно создать конкурс на лучший эскиз новой государственной эмблемы государства.

В прошлом году глава казахстанской области Улытау Берик Абдыгалиулы предложил сменить ряд советских названий областей. По его мнению, это вдохновит жителей страны. В частности, он выступил с идеей переименовать Павлодарскую область в Баянауыл, Северо-Казахстанскую – в Кызылжар, Западно-Казахстанскую – в Акжайык, а Восточно-Казахстанскую – в Алтай.