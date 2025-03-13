Трамп выразил уверенность в присоединении Гренландии к США

Фото: 123RF/palinchak

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил уверенность в присоединении Гренландии к

территории США. Об этом американский лидер заявил в ходе встречи с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте, сообщает РИА Новости.

Глава Белого дома подчеркнул, что присоединение острова, который сейчас является частью Дании, необходимо с точки зрения международной безопасности.

В свою очередь, Рютте заявил, что не желает втягивать НАТО в данный вопрос.

В конце декабря прошлого года Трамп заявил об "абсолютной необходимости" для США владеть Гренландией. На фоне этого датское правительство сообщило об увеличении расходов на оборону острова.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде отмечал, что островное государство не продается и никогда не будет продаваться. Он также добавил, что жители острова не хотят быть ни датчанами, ни американцами.

При этом Трамп разместил в соцсетях кадры, на которых жители Гренландии просят его купить остров. Один из них утверждал, что в этом случае улучшится образование и здравоохранение.

