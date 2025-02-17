Лавров пошутил про Данию и Гренландию, отвечая на вопрос по Украине

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Глава российского МИД Сергей Лавров в шутку упомянул Данию и Гренландию, ответив на вопрос журналиста о компромиссах для урегулирования украинского конфликта.

Представитель американского канала CNN начал свой вопрос об урегулировании на Украине, упомянув заявления США о необходимости серьезных компромиссов со всех сторон конфликта.

"Вы про Данию с Гренландией?" – иронично переспросил Лавров.

До этого президент США Дональд Трамп заявил об абсолютной необходимости для Америки владеть Гренландией. После этого Дания сообщила об увеличении расходов на оборону острова. Журналисты считают, что высказывания Трампа связаны с его представлением о политике противодействия РФ и КНР.

Ранее американский лидер указывал, что не ждет уступок Москвы по Украине. Он ожидает завершения конфликта и хочет, чтобы кровопролитие прекратилось. Лавров позже добавлял, что в ходе переговоров не может быть и речи о территориальных уступках Украине.

