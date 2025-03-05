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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США получат Гренландию "так или иначе". Об этом он сообщил во время обращения к конгрессу, передает РИА Новости.

По его словам, американская сторона считает Гренландию стратегически важной территорией не только для национальной, но и для международной безопасности. Именно поэтому, как уточнил Трамп, США будут готовы инвестировать в развитие островного государства.

"Мы обеспечим вам безопасность, сделаем вас богатыми и вместе поднимем этот регион на высоты, о которых вы даже не мечтали", – отметил Трамп.

При этом он поддержал право народа Гренландии на самоопределение и примет островное государство в состав США только в том случае, если люди сами этого захотят.

"Это небольшое население, но огромная территория, имеющая стратегическое значение для военной безопасности", – добавил американский лидер.

Глава Белого дома также сообщил, что администрация США уже начала возвращать контроль над Панамским каналом. Он привел в качестве доказательств покупку американской компанией портов канала.

В конце декабря прошлого года Трамп заявил об "абсолютной необходимости" для США владеть Гренландией. На фоне этого датское правительство сообщило об увеличении расходов на оборону острова.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде отмечал, что островное государство не продается и никогда не будет продаваться. Он также добавил, что жители острова не хотят быть ни датчанами, ни американцами.

При этом Трамп разместил в соцсетях кадры, на которых жители Гренландии просят его купить остров. Один из них утверждал, что в этом случае улучшится образование и здравоохранение.

