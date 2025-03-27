Трамп заявил, что Гренландия нужна США для обеспечения безопасности

Фото: 123RF/palinchak

Гренландия необходима США для обеспечения национальной и международной безопасности. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

Он добавил, что подобное развитие событий будет отвечать и интересам Дании. По его словам, речь идет о сдерживании угроз, которые якобы исходят со стороны Китая и России.

"Если посмотреть на корабли у берегов Гренландии – это Китай, Россия. Мы должны быть там. Если нас там нет, мы не можем говорить о национальной или международной безопасности", – цитирует Трампа РИА Новости.

Ранее Трамп в ходе встречи с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте вновь выразил уверенность в присоединении Гренландии к США. Он заявил, что это вопрос международной безопасности, однако Рютте ответил, что не хочет втягивать НАТО в эту ситуацию.

Трамп впервые заявил об "абсолютной необходимости" для США владеть Гренландией в конце прошлого года. После этого правительство Дании, частью которого является остров, сообщило об увеличении расходов на оборону Гренландии.

В свою очередь, премьер-министр Гренландии Муте Эгеде указал, что островное государство не продается и никогда не будет продаваться. При этом, отметил он, жители не хотят быть ни датчанами, ни американцами.