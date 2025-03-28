В приграничных районах Курской области, в районе населенного пункта Гуево, подразделения группировки войск "Север" смогли окружить противника. Как отмечают эксперты, оказавшись в оперативном окружении, украинские формирования начали отходить с занимаемых позиций. По последним данным, российские военные вытеснили противника из северной части села.

Российская артиллерия нанесла точные удары по позициям ВСУ в следующих населенных пунктах Сумской области: Проходы, Степок, Угроеды и Михайловское. На территории ДНР атакованы вражеские формирования в Северске, Платоновке, Миньковке, Часовом Яре, Плещеевке, Миролюбовке и Дмитрове.

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