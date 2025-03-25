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25 марта, 07:30

Политика

Новости мира: жители Сербии вышли на протесты

Новости мира: жители Сербии вышли на протесты

ВС РФ ликвидировали живую силу и технику противника у границы с Белгородской областью

Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде продлились более 12 часов

Россияне смогут назначить доверенных лиц для подтверждения финансовых операций

Переговоры Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде завершены

Переговоры России и США в Эр-Рияде продлились более 10 часов

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 марта

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Переговоры России и США в Эр-Рияде продолжаются более шести часов

Россия и США возобновили переговоры в Эр-Рияде после обеденного перерыва

Студенты и сторонники оппозиции вышли на улицы Белграда. Поводом для недовольства стало намерение властей снять охранный статус с объектов, разрушенных при бомбардировках НАТО в 1999 году. Кроме того, земли под разбомбленными зданиями генерального штаба и министерства обороны Сербии планируется передать зятю президента США Дональда Трампа – Джареду Кушнеру для строительства отеля.

Тем временем не утихают протесты и в Стамбуле. Турецкая оппозиция требует освобождения арестованного мэра Экрема Имамоглу, который обвиняется в коррупции. Манифестанты пытались заблокировать Галатский мост 24 марта, но движение автомобилей было остановлено. Волнения в Турции продолжаются уже на протяжении недели. За это время задержано более тысячи человек. В стычках с демонстрантами пострадали 123 полицейских.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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