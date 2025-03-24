Российские ПВО сбили почти 30 украинских дронов за сутки

Несмотря на переговоры в Эр-Рияде, ВСУ продолжают атаковать энергоинфраструктуру России. По данным Минобороны, за последние сутки российские системы ПВО уничтожили почти 30 украинских беспилотников. Одновременно российские войска укрепляют позиции на всех направлениях, включая Курскую область, где противник потерял более 190 военнослужащих и три пункта управления дронами.

Российские войска также наносят удары по аэродромам, складам боеприпасов и производствам дронов. За сутки сбиты четыре авиабомбы и более 200 беспилотников. Всего за время СВО уничтожено свыше 22 тысяч единиц бронетехники противника.

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