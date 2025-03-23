Арестованный мэр Стамбула отстранен от исполнения своих обязанностей

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МВД Турции временно отстранило арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, а также двух глав стамбульских муниципалитетов от их должностей. Об этом говорится в заявлении министерства.

"Мэр Стамбула Экрем Имамоглу был арестован по обвинениям в незаконном получении персональных данных, получении взяток, нарушениях при проведении тендеров. В соответствии со статьей 127 Конституции и статьей 47 Закона о муниципалитетах он был временно отстранен МВД от исполнения своих обязанностей", – цитирует ТАСС.

СМИ называют Имамоглу главным политическим соперником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. 19 марта он был задержан по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Это стало причиной начавшихся в Турции акций протеста.

Позже суд арестовал политика, ему вменяли "пособничество вооруженной террористической организации", "создание преступной организации" и "фальсификацию результатов тендеров". Затем арестованный мэр был доставлен в тюрьму в стамбульском районе Силиври.

