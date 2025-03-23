A haber: мэр Стамбула Имамоглу арестован по делу о коррупции

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Суд в Стамбуле арестовал мэра города Экрема Имамоглу. Вскоре он будет доставлен в тюрьму, передает A haber.

По данным телеканала, Имамоглу арестован в рамках дела о коррупции. При этом в ходатайстве обвинения указаны обвинения в "пособничестве вооруженной террористической организации", "создании преступной организации", "фальсификации результатов тендеров" и "взяточничестве".

Имамоглу, которого называют главным политическим соперником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, был задержан 19 марта. Стамбульский университет принял решение аннулировать диплом политика, что препятствует его выдвижению в качестве президента страны.

Спустя время в городах Турции начались протесты на фоне задержания Имамоглу. В Стамбуле ввели ограничения в туристических местах. При этом туроператоры не получали тревожных обращений от находящихся там россиян.

По словам Эрдогана, большая часть информации и документов по делу Имамоглу была передана в суд собственными функционерами от оппозиции. Эрдоган обвинил оппозицию в попытках политизировать задержание мэра.