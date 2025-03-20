Эрдоган обвинил оппозицию в политизации ситуации с задержанием мэра Стамбула

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил оппозицию в попытках политизировать задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Выступление лидера Турции транслировалось местными телеканалами.

"Попытки оппозиции представить свои внутренние конфликты или проблемы с законом как самую важную проблему страны являются верхом лицемерия", – цитирует турецкого лидера ТАСС.

По словам Эрдогана, большая часть информации и документов по делу Имамоглу была передана в суд собственными функционерами от оппозиции. В это же время у турецкого правительства нет времени на дрязги с оппозицией, так как кабмин занят решением проблем страны.

Имамоглу, которого называют главным политическим соперником Эрдогана, был задержан 19 марта по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом.

Днем ранее, 18 марта, Стамбульский университет принял решение аннулировать диплом политика, что препятствует его выдвижению в качестве президента страны, так как конституция позволяет баллотироваться только лицам с законченным высшим образованием.

По этой причине в Турции начались протесты. В Стамбуле ввели ограничения в туристических местах. При этом туроператоры не получали тревожных обращений от находящихся там россиян.

