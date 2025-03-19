Мэр Стамбула Имамоглу задержан в рамках антикоррупционного разбирательства

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Оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу задержан по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Об этом сообщает главная прокуратура города.

"Директорату по борьбе с финансовыми преступлениями Управления безопасности Стамбула отдан приказ об одновременном аресте, задержании, обыске и изъятии (100) подозреваемых, включая Экрема Имамоглу, Мурата Онгюна, Тунджая Йылмаза, Фатиха Келеша, Эртана Йылдиза, в коррупции, взяточничестве, мошенничестве и подкупе", – говорится в заявлении ведомства в соцсети Х.

Имамоглу, в доме которого прошел обыск, доставлен в суд в сопровождении полиции, передавал телеканал CNN Türk. По данным газеты Sabah, правоохранители начали в городе масштабную операцию.

Кроме того, указал телеканал Habertürk, отмечаются перебои с доступом в соцсети на фоне информации о массовой операции в Стамбуле, закрыта станция метро, нет движения на некоторых центральных улицах.

Ранее турецкая Генпрокуратура направила запрос в Стамбульский университет для проверки подлинности и юридической силы диплома Имамоглу по специальности управление бизнесом. Подозрения вызвали возможные нарушения при переводе Имамоглу в Стамбул из вуза на Северном Кипре, поскольку учебное заведение на острове в то время не было официально признано Турцией.

Во вторник, 18 марта, Стамбульский университет принял решение аннулировать диплом Имамоглу, что препятствует его выдвижению в качестве президента страны, так как турецкая конституция позволяет баллотироваться в кандидаты на пост главы государства только лицам с законченным высшим образованием.

Ранее по делу о коррупции задержали экс-главу Среднеуральска, депутата думы городского округа Андрея Зашляпина. Как рассказали в правоохранительных органах, в городской администрации прошли обыски по статьям о мошенничестве и служебном подлоге.

При этом в региональном управлении ФСБ РФ ситуацию не прокомментировали, сославшись на недопустимость разглашения данных предварительного расследования.