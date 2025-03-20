В Турции проходят протесты после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу

Турцию охватили протесты. Они проходят во всех крупных городах страны. Акции начались после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которого считают главным политическим соперником лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих президентских выборах.

Университетский диплом мэра аннулировали после проверки подлинности документа, а без высшего образования в президенты Турции баллотироваться нельзя. Из-за беспорядков в Стамбуле введен особый режим.

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