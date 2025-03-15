Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 марта, 09:30

Политика

Новости мира: в центре Белграда участники акции протеста разбили окна и спустили шины

Новости мира: в центре Белграда участники акции протеста разбили окна и спустили шины

Путин заявил о готовности России заключить перемирие с Украиной при соблюдении условий

Путин заявил, что российские военные пощадят украинских солдат, которые сдадутся в плен

Путин назвал непростым процесс восстановления отношений с США

Россия требует гарантии и контроля при 30-дневном перемирии на Украине

ВС РФ освободили Гончаровку в Курской области

Песков заявил об осторожном оптимизме по вопросу урегулирования конфликта на Украине

Минобороны РФ сообщило об освобождении города Суджа и населенных пунктов Меловой и Подол

Самозанятым в России могут дать право на кредитные каникулы

В Госдуме предложили присваивать индивидуальные номера кошкам и собакам

В центре Белграда участники многотысячной акции протеста разбили окна и спустили шины тракторов, которые подогнали сторонники президента Александра Вучича. Протестующие пребывают в столицу со всей страны. В городе вспыхивают стычки с полицией. Протесты в Сербии не прекращаются уже четыре месяца. Она начались после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад.

На американский штат Техас обрушился сильнейший ветер. Порывы достигают 37 метров в секунду. Поднялась песчаная буря, которая снизила видимость практически до нуля. На одной из трасс произошла массовая авария с десятками машин. Многие автомобили сильно смяты, некоторые перевернуты. Под напором стихии не могут устоять даже многотонные фуры, их буквально сдувает с дороги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикаобществопогодаза рубежомвидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика