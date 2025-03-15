Новости мира: в центре Белграда участники акции протеста разбили окна и спустили шины

В центре Белграда участники многотысячной акции протеста разбили окна и спустили шины тракторов, которые подогнали сторонники президента Александра Вучича. Протестующие пребывают в столицу со всей страны. В городе вспыхивают стычки с полицией. Протесты в Сербии не прекращаются уже четыре месяца. Она начались после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад.

На американский штат Техас обрушился сильнейший ветер. Порывы достигают 37 метров в секунду. Поднялась песчаная буря, которая снизила видимость практически до нуля. На одной из трасс произошла массовая авария с десятками машин. Многие автомобили сильно смяты, некоторые перевернуты. Под напором стихии не могут устоять даже многотонные фуры, их буквально сдувает с дороги.

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