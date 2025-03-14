Генсек НАТО Рютте оптимистично оценил возможность прекращения конфликта на Украине

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Генсек НАТО Марк Рютте оптимистично оценивает возможность прекращения боевых действий на Украине в 2025 году. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

"С осторожным оптимизмом смотрю на этот год, но надеюсь, что это произойдет даже раньше", – сказал генсек, отметив, что гарантии безопасности для Киева могут обсуждаться только после заключения перемирия.

При этом Рютте не считает, что Альянс будет принимать участие в обеспечении прекращения огня на Украине в случае перемирия. Однако НАТО может советовать, как лучше всего это сделать, добавил он.

Рютте также не исключает нормализацию отношений Евросоюза и США с Россией в долгосрочной перспективе.

"Сейчас мы еще не на этой стадии, мы должны продолжать оказывать давление на русских, чтобы убедиться, что они согласятся на мирную сделку", – подчеркнул он.

В четверг, 13 марта, спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетил Москву с целью призвать Россию стать участником мирных переговоров по Украине. Кроме того, российской стороне должны были передать информацию об итогах встречи представителей США и Украины в Джидде, которая состоялась 11 марта.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что согласен с предложением прекратить бои на Украине на 30 суток, однако, по его словам, в этом вопросе есть нюансы. Президент РФ считает целесообразным договариваться о следующих шагах по прекращению огня на Украине с учетом ситуации на земле.

Утром 14 марта самолет со спецпосланником американского президента США вылетел из Москвы, он доложил властям США о результатах переговоров с российскими официальными лицами.