WP: Путин визитом в Курскую область подал демонстративный сигнал

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Владимир Путин послал демонстративный сигнал, когда он прибыл в камуфляжной форме в Курскую область за день до переговоров с США. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на газету The Washington Post.

Российский президент отметил продвижение ВС РФ против ВСУ в данном регионе, уточняется в статье.

Путин 12 марта в армейском камуфляже провел совещание в одном из пунктов управления курской группировкой. Он надел форму, поскольку посчитал это нужным, пояснили в Кремле.

В ходе мероприятия начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил главе государства, что российские военные освободили более 86% от занятой украинскими формированиями территории в Курской области. По его мнению, ВСУ планировали создать в регионе так называемый стратегический плацдарм для использования в качестве "разменной монеты" в возможных переговорах с Россией.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что 13 марта между Россией и США запланированы контакты.