Песков: РФ старается максимально сохранить жизни военных и населения в Курской области

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Россия старается освободить Курскую область как можно скорее. Однако необходимо максимально сохранить жизни военных и мирного населения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"(Времени это займет. – Прим. ред.) столько, сколько нужно, чтобы сохранить максимальное количество жизней наших военных, мирного населения. Но никаких нет сомнений, что достаточно скоро Курская область будет освобождена", – подчеркнул официальный представитель Кремля.

Российские войска 13 марта освободили Суджу, Меловой, Подол в Курской области. В свою очередь, командование группировкой войск "Север" уже доложило Владимиру Путину о вхождении в завершающую стацию операции по освобождению региона от украинских формирований.

Российский лидер посетил Курскую область 12 марта. В командном пункте ему доложили, что российские военные смогли освободить более 1 100 квадратных километров территории в Курской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов уточнил, что за время боевых действий в регионе, которые продолжаются с 6 августа 2024 года, противник потерял более 67 тысяч военнослужащих.

На данный момент украинская группировка в Курской области окружена, идет ее планомерное уничтожение, добавил Герасимов. Кроме того, украинские военнослужащие видят бесперспективность дальнейшего сопротивления, поэтому начинают активно сдаваться.

Кроме того, Путин поставил задачу в кратчайшие сроки разгромить противника в Курской области. Также врио губернатора региона Александр Хинштейн также заявил, что у него нет сомнений в скорой победе ВС РФ над украинскими формированиями на данном направлении.