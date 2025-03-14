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14 марта, 07:15

Политика

ВС РФ нанесли ракетно-артиллерийские удары по позициям ВСУ в ДНР

ВС РФ нанесли ракетно-артиллерийские удары по позициям ВСУ в ДНР

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В зоне проведения спецоперации ракетно-артиллерийские удары нанесли по противнику в Константиновке, Алексеево-Дружковке, Крымском и Александрополе в ДНР. Западнее артиллерия атаковала ВСУ в Покровске, Удачном, Успеновке и Шевченко, а также в Богатыре и Константинополе.

Кроме того, в Харьковской области атакованы позиции в Казачьей Лопани, Волчанске и в населенном пункте Копанки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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