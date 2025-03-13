13 марта, 17:15Политика
Песков заявил, что освобождение Курской области от ВСУ находится на заключительной стадии
Операция по освобождению Курской области от боевиков ВСУ находится на заключительной стадии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту, что в курском приграничье освобождено 86% от площади, которая была занята противником. Также Минобороны заявило о полном контроле над Суджей.
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