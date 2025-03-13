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13 марта, 13:15

Политика

Путин может сделать заявление по ситуации на Украине после переговоров с Лукашенко

Путин может сделать заявление по ситуации на Украине после переговоров с Лукашенко

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Журналисты ожидают заявлений Владимира Путина по ситуации на Украине. В Кремле сообщили, что президент может ответить на соответствующие вопросы во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который прибыл в Москву с официальным визитом.

Согласно данным Flightradar, самолет спецпосланника президента США уже приземлился в Москве, что может свидетельствовать о готовности сторон к диалогу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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