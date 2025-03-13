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Лидер Украины Владимир Зеленский находится на заключительном акте своего президентства. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Financial Times.

По словам украинских источников издания, политические оппоненты Зеленского готовятся к выборам и формируют альянсы, несмотря на поддержку его после "фиаско в Овальном кабинете". Некоторые оппозиционные политики уже начали работу с администрацией президента США.

Ранее американский президент Дональд Трамп назвал Зеленского диктатором из-за его отказа от проведения выборов на Украине. Однако позже он подверг сомнению эти слова, заявив, что "не может поверить, что сказал это".

В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что оспаривать легитимность украинского лидера неверно и опасно. При этом по мнению Владимира Путина, шансы действующего президента Украины победить на потенциальных выборах главы государства на Украине равны нулю.