Путину доложили, что операция по освобождению Курской области входит в завершающую стадию

Операция по освобождению Курской области от ВСУ вошла в завершающую стадию. Об этом Владимиру Путину доложила группировка войск "Север". Президент провел совещание в одном из командных пунктов региона, где с докладом выступил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Западные СМИ, комментируя визит Путина в Курскую область, обратили внимание на то, что президент появился там в военной форме. Практически в каждом заголовке зарубежные издания признают успехи России в оттеснении украинских войск.

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