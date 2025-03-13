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13 марта, 11:15

Политика

Путину доложили, что операция по освобождению Курской области входит в завершающую стадию

Путину доложили, что операция по освобождению Курской области входит в завершающую стадию

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Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой

Владимир Путин посетил Курскую область

Операция по освобождению Курской области от ВСУ вошла в завершающую стадию. Об этом Владимиру Путину доложила группировка войск "Север". Президент провел совещание в одном из командных пунктов региона, где с докладом выступил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Западные СМИ, комментируя визит Путина в Курскую область, обратили внимание на то, что президент появился там в военной форме. Практически в каждом заголовке зарубежные издания признают успехи России в оттеснении украинских войск.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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