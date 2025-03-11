Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия освободила населенный пункт Горького в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, освобождению способствовали подразделения "Южной" группировки войск.

В результате действий группировки украинские войска потеряли до 295 человек, три танка, девять боевых бронированных машин, в том числе пять бронетранспортеров М113, три пикапа, семь орудий полевой артиллерии, три склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.

Ранее группировка "Восток" освободила Константинополь в ДНР. Российские военнослужащие провели зачистку и закрепились в населенном пункте. Для поддержки штурмовых подразделений и уничтожения позиций противника были задействованы расчеты ударных дронов и артиллерия.

Кроме того, 10 марта российские силы ПВО сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины. Военнослужащие также уничтожили пять управляемых авиабомб JDAM, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства и 50 беспилотников.

