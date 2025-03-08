Fox News: США не прекращали делиться с Киевом разведданными для обороны

Фото: 123RF/belegan

Штаты продолжают передавать Украине разведданные для проведения оборонительных операций. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

При этом, как уточняют журналисты, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и Федеральное бюро расследований (ФБР) прекратили передачу разведданных, которые помогали украинским военнослужащим организовывать наступательные операции.

Издание также указывает со ссылкой на свои источники, что пауза в передаче Киеву носит временный характер, поэтому возобновление этого процесса может произойти в ближайшие дни.

Вашингтон приостановил передачу Киеву разведданных 5 марта. Эту информацию подтвердил глава ЦРУ Джон Рэтклифф. По его словам, такое решение было принято для того, чтобы добиться ответственности всех сторон за достижение мира.

При этом Штаты также запретили Британии снабжать Украину американскими разведданными. Однако СМИ обратили внимание, что власти США не стали оповещать других союзников о прекращении обмена с Украиной секретной информацией.

