Forbes: РСЗО HIMARS у ВСУ теряют эффективность без разведданных США

Фото: Sgt. 1st Class Andrew Dickson/U.S. Army via AP

Реактивные системы залпового огня HIMARS на вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ) теряют эффективность без разведданных США. Об этом заявил военный обозреватель Дэвис Экс в материале Forbes.

По мнению журналиста, если американский президент Дональд Трамп не изменит своей антиукраинской позиции, HIMARS не смогут стрелять эффективно. Тем более если ВСУ не смогут раздобыть иные источники разведданных о дальних целях, подчеркнул Экс.

Кроме того, считает он, у украинцев скоро могут закончиться и сами ракеты для установок HIMARS.

Однако восхищение отказом США в помощи ВСУ является преждевременным, заявил в беседе с радио КП политолог Андрей Кошкин. По его мнению, ситуация прояснится на поле боя в Донбассе, Курской, Запорожской и Херсонской областях.

"Мы видим сегодня, как Трамп, конечно же, давит прежде всего на Киев и на Брюссель – для того, чтобы США могли выйти на соглашение по урегулированию конфликта. Пока что мы видим только один мощный сигнал – есть желание Вашингтона провести "переговоры о мире" с Москвой и с привлечением Киева", – заключил политолог.

Приостановку передачи Вашингтоном разведданных Киеву подтвердил ранее глава ЦРУ Джон Рэтклифф. По его словам, это решение было принято с целью добиться ответственности всех сторон за достижение мира. При этом США также запретили Великобритании снабжать Украину американскими разведданными.

Кроме того, по данным СМИ, США не стали оповещать союзников о прекращении обмена с Украиной разведданными. Американская позиция по данному вопросу ужесточилась после конфликта Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.