Sky: США остановили передачу разведданных для лишения ВСУ возможности бить по России

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Приостановка Вашингтоном передачи разведданных Киеву лишит Вооруженные силы Украины (ВСУ) данных, позволяющих наносить удары вглубь России, передает телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник.

При этом, по словам инсайдера, обмен соответствующими данными не прекратился полностью.

"Источник охарактеризовал этот шаг как избирательный, указав, что это означает, что разведданные США по-прежнему будут передаваться Украине", – говорится в сообщении.

Приостановку передачи Вашингтоном разведданных Киеву подтвердил ранее глава ЦРУ Джон Рэтклифф. По его словам, это решение было принято с целью добиться ответственности всех сторон за достижение мира.

Кроме того, США запретили Великобритании снабжать американскими разведданными Украину, писали журналисты.

Это подтолкнуло британского премьер-министра Кира Стармера вместе с французской стороной и украинскими властями начать работу над планом по урегулированию конфликта. По готовности он будет представлен США, отмечал политик, добавляя, что к разработке будут допущены и некоторые другие страны.

Однако госсекретарь США Марко Рубио выразил сомнение о наличии каких-либо идей по этому вопросу у большинства стран Европы. Он считает, что европейские лидеры стремятся затянуть конфликт, чтобы вынудить Россию к переговорам. Но это не тот вариант, который мог бы поддерживать глава США Дональд Трамп, заключил Рубио.

