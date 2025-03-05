Политолог Блохин оценил перспективы оказания военной помощи Украине от США

05 марта, 15:09Политика
Фото: AP Photo/ Mystyslav Chernov
Власти США вряд ли станут оказывать военную помощь Украине в прежнем объеме в случае ее возобновления. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
Ранее президент США Дональд Трамп рассказал в своем выступлении перед конгрессом, что получил от украинского коллеги Владимира Зеленского послание о готовности сесть за стол переговоров и подписать сделку по редкоземельным металлам. При этом изначально Штаты заявили об отказе Зеленского от мира на фоне неудачной встречи двух лидеров в Вашингтоне 28 февраля. В итоге Белый дом распорядился приостановить поставку военной помощи Киеву.
По мнению Блохина, Зеленский отказался от воинственной риторики под прессингом европейских и других украинских политиков.
По словам политолога, президенту Украины в идеале нужно пытаться заручиться поддержкой США, а американский лидер в свою очередь стремится извлечь из этого выгоду.
"Сначала Трамп хочет заключить сделку по редкоземельным металлам и получить первые финансовые транши, а потом уже подумать, сотрудничать с Киевом или нет. Ему нужно выйти из украинского конфликта, сохранив лицо, и сделать это можно, получив прибыль. Поэтому если вторая встреча с Зеленским произойдет, то президент США будет пытаться демонстрировать политес (вежливость, – Прим. ред.)", – предположил эксперт.
В то же время Зеленский ждет от США масштабной помощи, как при администрации предыдущего американского лидера Джо Байдена. Однако, по мнению Блохина, такой сценарий под вопросом.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле положительно оценивают готовность Зеленского сесть за стол переговоров. Однако существуют нюансы, связанные с правовым запретом украинского лидера на диалог с РФ.