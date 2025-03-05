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Власти США вряд ли станут оказывать военную помощь Украине в прежнем объеме в случае ее возобновления. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал в своем выступлении перед конгрессом, что получил от украинского коллеги Владимира Зеленского послание о готовности сесть за стол переговоров и подписать сделку по редкоземельным металлам. При этом изначально Штаты заявили об отказе Зеленского от мира на фоне неудачной встречи двух лидеров в Вашингтоне 28 февраля. В итоге Белый дом распорядился приостановить поставку военной помощи Киеву.

По мнению Блохина, Зеленский отказался от воинственной риторики под прессингом европейских и других украинских политиков.





Константин Блохин ведущий научный сотрудник центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Он вел себя по-хамски и агрессивно по отношению к тем, кто обеспечивал его стране большую часть военной помощи.

По словам политолога, президенту Украины в идеале нужно пытаться заручиться поддержкой США, а американский лидер в свою очередь стремится извлечь из этого выгоду.

"Сначала Трамп хочет заключить сделку по редкоземельным металлам и получить первые финансовые транши, а потом уже подумать, сотрудничать с Киевом или нет. Ему нужно выйти из украинского конфликта, сохранив лицо, и сделать это можно, получив прибыль. Поэтому если вторая встреча с Зеленским произойдет, то президент США будет пытаться демонстрировать политес (вежливость, – Прим. ред.)", – предположил эксперт.

В то же время Зеленский ждет от США масштабной помощи, как при администрации предыдущего американского лидера Джо Байдена. Однако, по мнению Блохина, такой сценарий под вопросом.





Константин Блохин ведущий научный сотрудник центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист У Трампа совершенно другие приоритеты: ему нужно заниматься сдерживанием Китая, а Украина – это дорого. Поэтому большой вопрос, будет ли он дальше продолжать сотрудничать с Зеленским. Даже при условии того, что украинский лидер подпишет какое-либо соглашение.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле положительно оценивают готовность Зеленского сесть за стол переговоров. Однако существуют нюансы, связанные с правовым запретом украинского лидера на диалог с РФ.

