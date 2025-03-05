Американист Дудаков: в речи Трампа к конгрессу не было сенсаций в контексте Украины

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Американский президент Дональд Трамп не произнес никаких сенсаций в контексте Украины, заявил политолог-американист Малек Дудаков в беседе с RT.

"Трамп только усилил давление на офис (президента Украины Владимира. – Прим. ред.) Зеленского. По сути, он требует от них все-таки эту редкоземельную сделку заключать. И гордится тем, что переговоры с Россией идут довольно неплохо", – уточнил эксперт.

Он предположил, что в ближайшее время не исключены какие-то серьезные подвижки вроде смягчения санкций или возобновления работы дипломатических служб. В целом Трамп говорил о внутренних проблемах США. Речь в обращении шла про мигрантов, рост цен на продукты, проблемы преступности и другие вопросы, напрямую волнующие американцев.

Дудаков считает, что выступление сыграло на руку американскому лидеру, хоть демократы остались при своих и продолжили критиковать Трампа, надеясь на скорое падение его рейтингов.

При этом возможное решение о приостановке военной помощи со стороны США стало предсказуемым исходом из-за хамства украинского президента, сообщает "Радио 1" со ссылкой на политолога, доцента финансового университета при правительстве России Алексея Мартынова. Эксперт считает, что Трамп думает о деньгах и убытках, стремясь их сократить.

Специалист предполагает, что лидер США сможет договориться с Владимиром Путиным о временной приостановке боевых действий. Затем последуют выборы на Украине, а новый легитимный глава государства займется переговорами, сказал Мартынов.



"Другой вопрос – что делать с этим бомжом Зеленским, который явно демонстрирует недоговороспособность. Я думаю, что его тихо утилизируют, судя по тому, как он себя ведет и каким бременем становится уже и для своих союзников в глобалистском интернационале", – подчеркнул политолог.

При этом Мартынов не исключил возможность возобновления военной помощи Киеву со стороны Вашингтона, если США будет это выгодно.



"Если это ведет к убыткам, то не годится. Вот и вся логика Трампа. Там нет никаких эмоций, рефлексий и так далее. Трамп отличается от всех своих предшественников только таким жестким капиталистическим подходом", – заключил специалист.

Заявления о приостановке помощи Украине уже бьют по моральному состоянию Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил в эфире радиостанции "Комсомольская правда" полковник запаса центрального аппарата Минобороны Владимир Трухан. Эксперт подчеркнул, что у ВСУ "своего нет ничего".

"Кроме оружия и техники, это же еще и ГСМ, еда, вода", – перечислил он.

Поэтому нужно приветствовать такие заявления из США, так как они работают на слом противника, сказал Трухан. Также он напомнил, что каждый из участников недавно прошедшего саммита в Лондоне думал, как бы ему "спрыгнуть с этой телеги" побыстрее в контексте украинского конфликта.

Экстренный саммит лидеров стран Евросоюза прошел в столице Великобритании после ссоры Зеленского и Трампа. По итогам встречи британский премьер Кир Стармер объявил о новом пакете помощи, включающем закупку британских ракет ПВО.

Следующий саммит по вопросу последних событий на Украине пройдет 6 марта. Представители стран Евросоюза, в частности, планируют поднять вопрос обороны Европы. При этом дипломаты боятся срыва мероприятия из-за позиции Венгрии по основным вопросам. Будапешт выступает против накачки Киева деньгами и оружием.

