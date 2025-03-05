Песков: Кремль положительно оценил готовность Зеленского сесть за стол переговоров

05 марта, 12:24Политика
Фото: ТАСС/АР/Sean Kilpatrick
В Кремле положительно оценили готовность украинского президента Владимира Зеленского сесть за стол переговоров, однако есть нюанс. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, нюанс связан с правовым запретом Зеленского на проведение переговоров с Россией. Именно поэтому, как заявил представитель Кремля, возникает вопрос, с кем вести диалог на тему урегулирования конфликта на Украине.
Ранее американский лидер Дональд Трамп, выступая перед конгрессом, сообщил, что получил письмо от Зеленского о готовности сесть за стол переговоров. По его словам, он получал "мощные сигналы" и от российской стороны о готовности к диалогу.
Однако спустя некоторое время пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг написание украинским лидером письма Трампу. Он предположил, что президент США имел в виду пост в соцсетях.
До этого между двумя лидерами возник конфликт на встрече, которая прошла в конце февраля в Вашингтоне. Трамп обвинил Зеленского в неуважении к США, а после указал, что тот не готов к урегулированию конфликта на Украине.
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