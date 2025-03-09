Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Группировка "Восток" освободила Константинополь в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Российские военнослужащие провели зачистку и закрепились в населенном пункте. Для поддержки штурмовых подразделений и уничтожения позиций противника были задействованы расчеты ударных дронов и артиллерия.

"Бойцы водрузили российский триколор и копии Знамени Победы на административных зданиях. <…> Потери противника составили более 50 боевиков", – говорится в сообщении.

Между тем освобожденный Константинополь в будущем может стать центром мирового православия. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

"Напомню, что сегодня произошло Первое и Второе обретение главы Иоанна Предтечи. В этот день войска группировки "Восток" освободили населенный пункт Константинополь – единственный в мире населенный пункт, который носит название вселенского центра канонического православия в прошлом", – отметил Гаврилов.

По его мнению, это является достойным ответом на атаку украинских беспилотников на российские регионы.

Ранее подразделения группировки войск "Север" сумели освободить село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области. В результате столкновений за сутки украинские формирования потеряли свыше 350 военных.

До этого подразделения группировки российских войск "Север" сумели освободить населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области.