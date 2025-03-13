Песков не исключил, что Путин выскажется по Украине на пресс-конференции с Лукашенко

Владимир Путин может высказаться насчет Украины, если поступят вопросы на эту тему, не исключили в Кремле. Дмитрий Песков напомнил, что 13 марта пройдет совместная пресс-конференция президента России и главы Белоруссии Александра Лукашенко. Он уже прибыл с официальным визитом в Москву.

Журналисты, вероятно, зададут вопросы и по позиции России по итогам встречи США и Украины, которые прошли в Саудовской Аравии 11 марта.

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