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13 марта, 11:15

Политика

Песков не исключил, что Путин выскажется по Украине на пресс-конференции с Лукашенко

Песков не исключил, что Путин выскажется по Украине на пресс-конференции с Лукашенко

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Владимир Путин может высказаться насчет Украины, если поступят вопросы на эту тему, не исключили в Кремле. Дмитрий Песков напомнил, что 13 марта пройдет совместная пресс-конференция президента России и главы Белоруссии Александра Лукашенко. Он уже прибыл с официальным визитом в Москву.

Журналисты, вероятно, зададут вопросы и по позиции России по итогам встречи США и Украины, которые прошли в Саудовской Аравии 11 марта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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