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13 марта, 07:15

Политика

Песков заявил, что Россия ждет деталей предложений США по Украине

Песков заявил, что Россия ждет деталей предложений США по Украине

Владимир Путин провел совещание в командном пункте в Курской области

Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой

Владимир Путин посетил Курскую область

Песков заявил, что США проинформируют Россию о деталях переговоров с Украиной

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Россия ожидает от США подробностей о предложениях, которые были приняты по итогам переговоров американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Вашингтон и Киев опубликовали совместное заявление, в котором Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня при условии, что Россия также поддержит эту инициативу.

Американский президент Дональд Трамп, как сообщает Bloomberg, выразил надежду на успех переговоров. По его словам, представители США уже направляются в Россию для обсуждения урегулирования украинского конфликта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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