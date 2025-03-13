Песков заявил, что Россия ждет деталей предложений США по Украине

Россия ожидает от США подробностей о предложениях, которые были приняты по итогам переговоров американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Вашингтон и Киев опубликовали совместное заявление, в котором Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня при условии, что Россия также поддержит эту инициативу.

Американский президент Дональд Трамп, как сообщает Bloomberg, выразил надежду на успех переговоров. По его словам, представители США уже направляются в Россию для обсуждения урегулирования украинского конфликта.

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