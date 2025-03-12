Песков заявил, что дата и место встречи Путина и Трампа пока не определены

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Время и место возможной личной встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока не определены. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет", – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

При этом Песков не исключил созвон между Трампом и Путиным после прошедших 11 марта американско-украинских переговоров в Саудовской Аравии. По словам политика, телефонный разговор может быть организован очень быстро.

По завершении переговоров между Киевом и Вашингтоном президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские войска прекратят огонь по линии фронта на 30 дней, если Москва пойдет на такой же шаг.

В Евросоюзе назвали это позитивным событием, которое может стать шагом на пути к миру. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указывала, что теперь "мяч" находится в руках России.

