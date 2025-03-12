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США возобновили обмен разведданными с Украиной. Об этом сообщила на своей странице в соцсети X глава американской разведки Тулси Габбард.

Такое решение, по ее словам, было принято по приказу президента США Дональда Трампа.

"Благодаря лидерству президента США мы стали на один значительный шаг ближе к прекращению кровопролитной войны в Украине", – отметила Габбард.

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф 5 марта заявлял, что США приостановили передачу разведданных Украине. По его словам, такое решение было принято для того, чтобы добиться ответственности от всех сторон за достижение мира.

Американские власти также запретили Великобритании передавать киевской стороне секретную информацию США. Однако британский министр по особым поручениям Пэт Макфэдден говорил, что его страна продолжает обмениваться с Украиной разведданными и оказывать помощь в сфере кибербезопасности.

Спустя время Трамп сообщил, что Вашингтон практически возобновил передачу Киеву разведданных. Однако он отметил, что хочет сделать все возможное для того, чтобы Украина серьезно отнеслась к необходимости урегулирования конфликта.

Тема, связанная с разведданными, обсуждалась на встрече США с украинского делегацией, которая прошла в Джидде 11 марта.

