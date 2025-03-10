США заявили, что не прекращали предоставление Киеву разведданных

Фото: depositphotos/erik3804

Соединенные Штаты не прекращали предоставление Украине разведданных, используемых в целях обороны. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф в эфире телеканала Fox News.

"Как я понимаю, мы (США. – Прим. ред.) никогда не приостанавливали предоставление разведданных для оборонных нужд украинцев", – уточнил американский политик.

Уиткофф добавил, что 11 марта одной из тем обсуждения с украинскими представителями в Джидде станет предоставление Штатами разведданных.

Однако 5 марта глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф заявил, что Соединенные Штаты приостановили обмен разведданными с Киевом. Он отмечал, что это решение было принято лишь для того, чтобы добиться ответственности от всех сторон за достижение мира.

Позже Трамп сообщил, что Вашингтон почти возобновил предоставление Киеву разведданных. При этом глава Белого дома подчеркнул, что США хотят сделать все возможное, чтобы Украина серьезно отнеслась к необходимости мирного урегулирования. По его мнению, Киев пока не демонстрирует достаточного желания для мирного урегулирования конфликта.