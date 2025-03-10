Трамп заявил, что США почти возобновили предоставление Киеву разведданных

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Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти почти возобновили предоставление Украине разведданных. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы почти сделали (это. – Прим. ред.)", – сказал он, отвечая на вопрос журналиста пресс-пула Белого дома о готовности отменить паузу в передаче Киеву разведданных.

Глава Белого дома подчеркнул, что США хотят сделать все возможное, чтобы Украина серьезно отнеслась к необходимости мирного урегулирования. По его мнению, Киев пока не демонстрирует достаточного желания для мирного урегулирования конфликта.

При этом Трамп выразил оптимизм в отношении предстоящей встречи США и Украины в Саудовской Аравии. Глава Белого дома считает, что по ее итогам возможны "довольно хорошие результаты".

4 марта США приостановили военную помощь Украине. Американские СМИ считают, что так планируется вынудить главу киевского режима Владимира Зеленского согласиться на сделку по продаже природных ресурсов, отказавшись от предоставления его стране гарантий безопасности.

Кроме того, США приостановили обмен разведданными с Украиной. Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф заявил, что это решение принято лишь для того, чтобы добиться ответственности от всех за достижение мира.