Трамп заявил, что любой на месте РФ наносил бы удары по Украине при приостановке помощи

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Любое государство на месте России наносило бы удары по Украине при приостановке военной помощи Киеву со стороны США. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

"Думаю, он (Владимир Путин. – Прим. ред.) их (ВСУ. – Прим. ред.) бьет сильнее, чем прежде. И, думаю, каждый сейчас в такой ситуации поступал бы таким образом", – цитирует президента США ТАСС.

Решение о приостановке помощи было принято Трампом 4 марта. Таким образом президент США пытается надавить на украинского лидера Владимира Зеленского. Американские СМИ считают, что так планируется вынудить главу Украины согласиться на сделку по продаже природных ресурсов, отказавшись от предоставления его стране гарантий безопасности.

На следующий день Вашингтон приостановил передачу разведданных Киеву, чтобы добиться ответственности всех сторон за достижение мира. Кроме того, США запретили Великобритании снабжать американскими разведданными Украину.

Вместе с тем Трамп заявил, что намерен прекратить большие траты на Киев. Он считает, что бывший американский лидер Джо Байден раздавал деньги Киеву, как воду.

