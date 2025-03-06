NYT: в США считают, что приостановка помощи Киеву будет недолгой, если Зеленский уступит

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Вашингтон не исключает, что приостановка военной помощи Украине со стороны США может быть краткосрочной, если Киев пойдет на уступки Белому дому. Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным издания, американские чиновники полагают, что "пауза в военных поставках и предоставлении разведывательной информации" может оказаться "относительно непродолжительной", если президент Украины Владимир Зеленский согласится с требованиями администрации президента США Дональда Трампа.

Политики встретились 28 февраля в Вашингтоне для подписания сделки о редкоземельных металлах. Однако между лидерами произошла перепалка, в ходе которой глава Белого дома обвинил украинского президента в неуважении к США, из-за чего церемония подписания была сорвана.

Затем Трамп указал, что Зеленский не готов к мирному урегулированию и что сторонам будет сложно вести дела. По данным СМИ, во вторник, 4 марта, Соединенные Штаты приостановили поставку военной помощи Украине.