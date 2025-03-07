Хегсет: США воодушевлены сигналами из Киева, но помощь пока на паузе

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Администрация США пристально следит за высказываниями и действиями киевского руководства и воодушевлена последними сигналами, однако не отменяет паузу в оказании военной помощи. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет, передает РИА Новости.

"Президент (США Дональд Трамп. – Прим. ред.) крайне пристально следит за тем, что именно украинцы говорят и делают применительно к мирному процессу. Мы воодушевлены сигналами, которые получаем", – поделился Хегсет.

При этом он подчеркнул, что военная помощь и предоставление разведданных остановлены до тех пор, пока с украинской стороны не проявится "настоящая приверженность пути к миру". Глава оборонного ведомства США добавил, что в конечном счете решение о помощи Украине будет принимать сам Трамп.

Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский встретились в Вашингтоне 28 февраля. В ходе разговора между лидерами произошла перепалка, результатом которой стала отмена подписания сделки о редкоземельных металлах.

Трамп указал на то, что Зеленский неуважительно относится к США. При этом украинский лидер впоследствии сообщил, что намерен подписать с США сделку по недрам.

Штаты 4 марта приостановили поставку военной помощи Украине.

