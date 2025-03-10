Стармер заявил Трампу, что надеется на возобновление передачи разведданных Украине

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Великобритания рассчитывает на возобновление обмена разведывательными данными между США и Украиной, заявил британский премьер-министр Кир Стармер в беседе с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.

"Премьер-министр заявил, что рассчитывает на положительный исход переговоров, которые должны позволить США вновь начать обмен разведданными", – сказано в сообщении.

В ходе разговора с главой Белого дома Стармер также доложил о последних телефонных беседах с украинской стороной. Как заверил премьер Британии, Лондон и Киев привержены идее устойчивого мира.

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф 5 марта заявил, что США приостановили обмен разведданными с Украиной. Он отмечал, что это решение было принято для того, чтобы добиться ответственности от всех сторон за достижение мира.

Позже Трамп сообщил, что Вашингтон почти возобновил предоставление Киеву разведданных. При этом глава Белого дома подчеркнул, что США хотят сделать все возможное, чтобы Украина серьезно отнеслась к необходимости мирного урегулирования.