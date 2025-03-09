Фото: Pat McFadden

Великобритания продолжает передавать Украине разведывательные данными и оказывать ей помощь в сфере кибербезопасности. Об этом заявил канцлер герцогства Ланкастерского, министр по особым поручениям Пэт Макфэдден в интервью Sky News.

"Мы продолжаем снабжать Украину оружием и оказывать разведывательную поддержку и помощь на киберфронте", – сказал политик.

По словам Макфэддена, министр обороны Великобритании Джон Хили во время поездки в

Вашингтон обсуждал с американским коллегой Питом Хегсетом решение президента США Дональда Трампа прекратить поставки оружия Киеву и ограничить передачу ему разведданных.

США приостановили обмен разведданными с Украиной 5 марта. Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф заявил, что это решение принято лишь для того, чтобы добиться ответственности от всех за достижение мира.

До этого США приостановили военную помощь Украине. Американские СМИ считают, что так планируется вынудить главу киевского режима Владимира Зеленского согласиться на сделку по продаже природных ресурсов, отказавшись от предоставления его стране гарантий безопасности.