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11 марта, 13:10 (обновлено 11.03.2025 16:11)

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Песков: Киев налетом БПЛА мог пытаться нарушить тенденцию к урегулированию

В Кремле прокомментировали атаку БПЛА на Московский регион

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Украина, организовав налет БПЛА на Московский регион, могла попытаться нарушить наметившуюся тенденцию к мирному регулированию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что пока конкретные мирные переговоры не ведутся. Даже в Саудовской Аравии сейчас "американцы, по их же собственным словам, пытаются понять, насколько Украина готова к мирным переговорам", добавил Песков.

Беспилотники ВСУ атаковали Москву и Московскую область утром 11 марта. Обломки сбитых БПЛА повредили многоквартирные дома в столице, Раменском, Видном и Люберцах, а в Домодедове вспыхнул пожар на парковке около производственного комплекса "Мираторг".

В результате пострадали 15 человек, среди которых трое детей. Еще три человека погибли. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Песков заявил, что Путину доложили об атаке дронов ВСУ на российские регионы

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