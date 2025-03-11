Песков: Киев налетом БПЛА мог пытаться нарушить тенденцию к урегулированию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Украина, организовав налет БПЛА на Московский регион, могла попытаться нарушить наметившуюся тенденцию к мирному регулированию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что пока конкретные мирные переговоры не ведутся. Даже в Саудовской Аравии сейчас "американцы, по их же собственным словам, пытаются понять, насколько Украина готова к мирным переговорам", добавил Песков.

Беспилотники ВСУ атаковали Москву и Московскую область утром 11 марта. Обломки сбитых БПЛА повредили многоквартирные дома в столице, Раменском, Видном и Люберцах, а в Домодедове вспыхнул пожар на парковке около производственного комплекса "Мираторг".

В результате пострадали 15 человек, среди которых трое детей. Еще три человека погибли. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.