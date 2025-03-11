Политик Филиппо: атака БПЛА на Москву призвана сорвать переговоры Украины и США

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Массированная атака украинских БПЛА на российские регионы, в том числе Москву, призвана сорвать переговоры между делегациями Украины и США в Саудовской Аравии. Об этом в соцсети X заявил французский политик и лидер партии "Патриоты" Флориана Филиппо, передает "Московский комсомолец".

Политик отметил, что украинская и американская делегации должны встретиться в тот день, когда Киев осуществляет самую крупную атаку дронами с 2022 года против Москвы. По его мнению, украинская сторона не могла предпринять лучшей попытки сорвать мирные переговоры.

Филиппо обратил внимание, что это происходит уже второй раз после "смешного поведения" президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме, поскольку он и его олигархи, считает политик, не заинтересованы в достижении мира.

Около сотни дронов ВСУ атаковали столичный регион 11 марта. Обломки сбитых БПЛА повредили многоквартирные дома в Москве, Раменском и Люберцах, а в Домодедове начался пожар на парковке около производственного комплекса "Мираторга".

В результате атак пострадали 16 человек, из которых трое детей. Еще двое человек погибли. Родственникам погибших выплатят по одному миллиону рублей, уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова связала атаку с визитом в Москву генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу. По ее словам, ему уже показали последствия атаки на жилой дом в подмосковном Видном.