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13 марта, 07:15

Политика

Российские штурмовики продолжают зачистку освобожденных районов Суджи

Российские штурмовики продолжают зачистку освобожденных районов Суджи

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На курском направлении продолжаются активные боевые действия вокруг города Суджи. Часть районов уже освобождена, и там идет зачистка, однако в некоторых местах враг все еще оказывает сопротивление. По данным источников, остатки группировки ВСУ пытаются отступить в Сумскую область, но их попытки сдержать наступление российских штурмовиков пока безуспешны.

Накануне появились кадры, на которых российские военнослужащие водружают триколор в центре Суджи. В рядах ВСУ наблюдается паника: украинские солдаты бросают позиции и пытаются бежать. За последние сутки в Курской области ликвидировано более 260 военнослужащих противника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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